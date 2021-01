L'epidemia non rallenta, 20.000 nuovi contagi, tasso positività all'11,6%, 483 vittime. Oltre 500mila i vaccinati (Di sabato 9 gennaio 2021) Sale il numero dei contagi da coronavirus che resta alto anche se in flessione rispetto a ieri. Calano i ricoveri ordinari ma aumentano quelli in terapia intensiva. Siamo i primi in Europa per numero ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 gennaio 2021) Sale il numero deida coronavirus che resta alto anche se in flessione rispetto a ieri. Calano i ricoveri ordinari ma aumentano quelli in terapia intensiva. Siamo i primi in Europa per numero ...

RobertoBurioni : Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di paz… - borghi_claudio : @mauri1brescia Io guardo i numeri. Gli inglesi hanno scelto di chiudere molto e di pagare bene tutti. Non mi pare f… - borghi_claudio : @SL0g0ut @CocchiMonica @luca_genicco La Gran Bretagna per lei è abbastanza sovranista? Comunque anche in Svezia nes… - alberto_deluigi : @goffratura Ha negato l'epidemia di Covid e non l'ha combattuta efficacemente. - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Ma invece di fare tutto questo assurdo casino in piena epidemia, non si poteva cacciare solo Casalino e morta lì? #crisidig… -

Ultime Notizie dalla rete : epidemia non Coronavirus, in Italia altri 19.978 casi e 483 vittime Il Sole 24 ORE Covid in Veneto, 3.100 nuovi contagi e 82 decessi

Scende la pressione sugli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici che quelli nelle terapie intensive ...

Allarme assembramenti tra via Roma e via Cambini: controlli delle forze dell'ordine, ma non c'è nessuno

Dopo le immagini di venerdì 8 gennaio con trecento ragazzi ammassati in via Roma ecco l'intervento di polizia, carabinieri, finanza e vigili. Il sindaco: ...

Scende la pressione sugli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici che quelli nelle terapie intensive ...Dopo le immagini di venerdì 8 gennaio con trecento ragazzi ammassati in via Roma ecco l'intervento di polizia, carabinieri, finanza e vigili. Il sindaco: ...