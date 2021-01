Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco ledella gara serale della domenica, valida per il diciassettesimo turno di Serie A 2020-21, alle 20.45 all’Allianz Stadium si gioca.Problemi in difesa per Pirlo, il tecnico bianconero ha perso anche De Ligt, terzo positivo al Covid-19 dopo Cuadrado e Alex Sandro, al fianco di Bonucci ci sarà Demiral. De Zerbi rinuncia a Berardi a causa della lesione al flessore riscontrata dopo il match col Genoa, molto chiacchierata nelle ultime ore l’ennesima assenza del neroverde contro la(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Defrel, Djuricic, Boga; ...