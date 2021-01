Le priorità per la sanità lombarda secondo Letizia Moratti (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Una revisione della legge sanitaria lombarda, una maggiore attenzione al territorio, un miglioramento del piano vaccini anti-covid e l'attenzione sulle liste d'attesa delle altre patologie. Sono queste le priorità elencate dalla nuova vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della giunta. Moratti, che ha sostituito l'ex assessore Giulio Gallera, è una delle tre facce nuove della giunta Fontana: le altre due sono i leghisti Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Alessandra Locatelli (Famiglia), che hanno sostituito Martina Cambiaghi (Sport) e Silvia Piani (Famiglia). All'incontro ha preso la parola per primo il governatore Attilio Fontana, che ha annunciato come la squadra sia pienamente operativa: "Abbiamo firmato ieri sera un provvedimento con il quale viene ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Una revisione della legge sanitaria, una maggiore attenzione al territorio, un miglioramento del piano vaccini anti-covid e l'attenzione sulle liste d'attesa delle altre patologie. Sono queste leelencate dalla nuova vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della giunta. Moratti, che ha sostituito l'ex assessore Giulio Gallera, è una delle tre facce nuove della giunta Fontana: le altre due sono i leghisti Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Alessandra Locatelli (Famiglia), che hanno sostituito Martina Cambiaghi (Sport) e Silvia Piani (Famiglia). All'incontro ha preso la parola per primo il governatore Attilio Fontana, che ha annunciato come la squadra sia pienamente operativa: "Abbiamo firmato ieri sera un provvedimento con il quale viene ...

