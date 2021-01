Le pagelle del Benevento – Per Glik deviazioni fatali | debutto ok per Pastina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– L’Atalanta passa 4-1 al Ciro Vigorito ma ilnon sfigura mostrando la solita compattezza per almeno 70 minuti. Ledei giallorossi: Montipò 5,5: Quattro gol incassati, ma ne evita almeno altrettanti. Ilresta in partita settanta minuti anche grazie alle sue parate. Sull’azione del gol di Toloi non è perfetto nella respinta, unico vero neo della sua prestazione. Maggio 6: Non partiva dal primo minuto dal 7 novembre, sconfitta interna contro lo Spezia. Inizia col brivido ma poi prende le misure sui tagli di Gosens e sbarra più volte la strada a Zapata.6: Due episodi sfortunati caratterizzano la sua gara: devia di ginocchio il sinistro di Ilicic che sblocca il risultato, poi manca un’altra deviazione, quella giusta, per il possibile ...