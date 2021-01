Le notizie del giorno | Gattuso distrugge lo spogliatoio e ‘spaventa’ i calciatori Il calendario di Irina Shayk

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Sono ore di preoccupazione per il mondo del calcio. Joseph Blatter, l’ex presidente della FIFA è ricoverato in condizioni gravi in ospedale a causa di un malore. La conferma è arrivata direttamente dalla figlia: “mio padre è in ospedale, migliora ognima ha bisogno di tempo e riposo”. Al momento non sono state comunicate le cause del malore, ma le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Secondo quanto sottolinea il quotidiano “Blick” “non è la prima volta che Blatter ha problemi di salute. Nel 2015 ha dovuto essere curato nel reparto di terapia intensiva dopo un collasso del sistema immunitario. Ha avuto un debole attacco alla tomba dei suoi genitori”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Le...