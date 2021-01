Le cinque Regioni arancioni al Governo: "Subito i ristori" (Di sabato 9 gennaio 2021) «Alla luce di questa situazione di profondissima crisi in cui si dibattono migliaia e migliaia di imprese dei nostri territori, siamo pertanto con la presente a chiedere che il Governo ci fornisca doverose... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 gennaio 2021) «Alla luce di questa situazione di profondissima crisi in cui si dibattono migliaia e migliaia di imprese dei nostri territori, siamo pertanto con la presente a chiedere che ilci fornisca doverose...

Mai così tanti ospedalizzati dall’inizio della pandemia. Nuovi positivi a quota 633. Altri 28 morti. Da lunedì si riallentano le restrizioni: bar e locali aperti fino alle 18 ...

Fine settimana in "arancione": ecco cosa si può fare e cosa è vietato

Andare in una seconda casa. È possibile andare in una seconda casa ma solo se la struttura si trova all’interno della Regione. Visite fuori Regione. Non è consentito far visita a parenti ed amici che ...

