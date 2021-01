Lazio, rinnovo Acerbi: fumata bianca in arrivo (Di sabato 9 gennaio 2021) Francesco Acerbi sarebbe vicino a rinnovare il suo contratto con la Lazio Secondo Il Corriere dello Sport, Francesco Acerbi è a un passo dal rinnovare il proprio contratto con la Lazio. La trattativa è ripartita ed è in fase di chiusura: il caso scoppiato a settembre è un ricordo lontanissimo e l’annuncio ufficiale del prolungamento potrebbe arrivare a breve. Si lavora sui dettagli, in particolare sulla definizione dell’ingaggio. Acerbi guadagna 1,8 milioni più bonus e potrebbe arrivare a 2,5. Ballerebbe una differenza esigua. Si tratta anche sulla scadenza di contratto, ad oggi fissata nel 2023 e da aggiornare al 2025 o 2026. Lotito gli aveva promesso di chiudere l’operazione a gennaio e così sta avvenendo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Francescosarebbe vicino a rinnovare il suo contratto con laSecondo Il Corriere dello Sport, Francescoè a un passo dal rinnovare il proprio contratto con la. La trattativa è ripartita ed è in fase di chiusura: il caso scoppiato a settembre è un ricordo lontanissimo e l’annuncio ufficiale del prolungamento potrebbe arrivare a breve. Si lavora sui dettagli, in particolare sulla definizione dell’ingaggio.guadagna 1,8 milioni più bonus e potrebbe arrivare a 2,5. Ballerebbe una differenza esigua. Si tratta anche sulla scadenza di contratto, ad oggi fissata nel 2023 e da aggiornare al 2025 o 2026. Lotito gli aveva promesso di chiudere l’operazione a gennaio e così sta avvenendo. Leggi su Calcionews24.com

