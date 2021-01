Lazio, la signora Caicedo: “Auguri per i suoi 121 anni alla prima squadra della capitale” (Di sabato 9 gennaio 2021) Maria, la moglie di Caicedo, in un post sui social ha fatto gli Auguri di Buon Compleanno alla Lazio. La squadra biancoceleste compie 121 anni di esistenza e la compagna del calciatore gli ha fatto Auguri speciali. Ci sono le immagini delle vittorie con il marito protagonista e una bella battutina rifilata alla Roma. "Tanti Auguri alla prima squadra della capitale", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ0qBWoHHuB/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 9 gennaio 2021) Maria, la moglie di, in un post sui social ha fatto glidi Buon Compleanno. Labiancoceleste compie 121di esistenza e la compagna del calciatore gli ha fattospeciali. Ci sono le immagini delle vittorie con il marito protagonista e una bella battutina rifilataRoma. "Tanti", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ0qBWoHHuB/" Golssip.

AleJustOne : @CarloAl87550029 @antonellachiod2 Una signora anzianotta ??????. Grande Brignano e Forza Lazio ????. - morelli_ste : Era l’ora di pranzo. Uno dei momenti più importanti del nostro secondo Scudetto. La perla di Crespo, l’orgoglio di… - YCiechi : @benedettaMichel @PoliticaPerJedi È stata sfortuna, signora mia! Che culo che sto nel Lazio della pennichella e di Roma ladrona. - MarzaniAndrea : @szampa56 @sbonaccini @RegioneER Signora Zampa, noi siamo stufi...se non siete in grado di gestire le cose cedete i… - nientedeemeno : La nuova scoperta trash è “L’atelier delle Meraviglie”. La famiglia Celli, non imparentati ahimè con la celeberrima… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio signora Lazio, la signora Caicedo: “Auguri per i suoi 121 anni alla prima squadra della capitale” Golssip Tanti auguri, Lazio! I 121 anni di storia della società biancoceleste

che a 34 anni continua a scrivere la storia della Lazio. Stesso parallelismo se consideriamo i record di gol realizzati in maglia biancoceleste: Silvio Piola (159) e Giuseppe Signori (127) fanno da ...

Anagni – Anziani trovano portafogli e lo riconsegnano alla proprietaria

Questa mattina una coppia di anziani, in una strada del centro storico, ha trovato un portafogli con all’interno soldi e documenti e lo ha restituito alla proprietaria. Capita a volte ...

che a 34 anni continua a scrivere la storia della Lazio. Stesso parallelismo se consideriamo i record di gol realizzati in maglia biancoceleste: Silvio Piola (159) e Giuseppe Signori (127) fanno da ...Questa mattina una coppia di anziani, in una strada del centro storico, ha trovato un portafogli con all’interno soldi e documenti e lo ha restituito alla proprietaria. Capita a volte ...