Lazio in zona gialla ma rischia di diventare arancione: D'Amato lancia l'allarme, ecco cosa ha detto (Di sabato 9 gennaio 2021) La Regione Lazio è sempre stata in zona gialla: "colore" che ha confermato anche ieri dopo il monitoraggio settimanale dell'ISS. Cinque le regioni finite nella fascia arancione, tutte le altre, ancora una volta anche il Lazio, sono gialle. Ma questo, ha spiegato l'assessore D'Amato sulle pagine del Messaggero, non deve assolutamente portare ad un allentamento dei comportamenti individuali. Tutt'altro: bisogna continuare sulla linea del rigore e della massima prudenza per arginare il virus. Non è un libera tutti perché il rischio di diventare arancioni, e quindi di dover rispettare ulteriori misure restrittive, potrebbe anche esserci visto che l'Rt ha sfiorato l'1. Numero che potrebbe anche essere superato la settimana prossima e che porterebbe, di fatto, la Regione in ...

