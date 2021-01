Lazio | calvario finito per Lulic | il derby nel mirino

Leggi su calcionews24

Sembra essere finalmente concluso ildi Senad: il capitano si è allenato con i compagni e conta di esserci per ilOttime notizie sul fronte Senad. Come riporta Il Corriere dello Sport, il bosniaco è tornato ad muoversi con il gruppo e a svolgere l'allenamento completo a Formello. Niente più lavoro differenziato per il terzino, che spera di rientrare il prima possibile per dare una mano alla squadra nella seconda parta di stagione.potrebbe essere inserito in lista per ildel 15 gennaio. Se il capitano biancoceleste dovesse dare risposte incoraggianti, la prossima settimana potrebbe avvenire il cambio nella lista Serie A con Djavan Anderson pronto a lasciargli spazio.