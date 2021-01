L'assessora Locatelli: la nemica dei senza tetto che voleva rimuovere le foto di Mattarella (Di sabato 9 gennaio 2021) Per la sanità lombarda è uscito di scena Giulio Gallera, ma le polemiche non mancano per la nomina ad assessore per le politiche sociali, famiglia e disabilità ad Alessandra Locatelli, divenuta nota ... Leggi su globalist (Di sabato 9 gennaio 2021) Per la sanità lombarda è uscito di scena Giulio Gallera, ma le polemiche non mancano per la nomina ad assessore per le politiche sociali, famiglia e disabilità ad Alessandra, divenuta nota ...

marieta99044909 : RT @Iperbole_: Alessandra Locatelli è la nuova assessora della Lombardia per politiche sociali, famiglia, e disabilità. Nota per le sue po… - Satryland59 : RT @globalistIT: - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - AndreaH7_25 : RT @Iperbole_: Alessandra Locatelli è la nuova assessora della Lombardia per politiche sociali, famiglia, e disabilità. Nota per le sue po… - LuigiRi00866288 : RT @Iperbole_: Alessandra Locatelli è la nuova assessora della Lombardia per politiche sociali, famiglia, e disabilità. Nota per le sue po… -