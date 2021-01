L'assessora di Fratelli d'Italia si acconcia da 'sciamana': 'Facebook bannerà pure me?' (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono di Fratelli dìItalia e una parola di condanna per il golpista Trump non la diranno mai. Così tutti sappiamo qual è il loro pensiero sulla democrazia, 'Forza sempre e comunque Stati Uniti d'... Leggi su globalist (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono didìe una parola di condanna per il golpista Trump non la diranno mai. Così tutti sappiamo qual è il loro pensiero sulla democrazia, 'Forza sempre e comunque Stati Uniti d'...

zodluc : RT @SardegnaG: Questa signora si chiama Clara Pastorelli ed è assessora al comune di Perugia per Fratelli d'Italia. La pubblico in risposta… - Nella53 : RT @SardegnaG: Questa signora si chiama Clara Pastorelli ed è assessora al comune di Perugia per Fratelli d'Italia. La pubblico in risposta… - vincentibus : RT @globalistIT: - Oldgenoa : L’assessora di Fratelli d’Italia come Jake lo Sciamano: scoppia la polemica sui social (Inviato dall‘app di Repubbl… - oceanerazzurro : RT @SardegnaG: Questa signora si chiama Clara Pastorelli ed è assessora al comune di Perugia per Fratelli d'Italia. La pubblico in risposta… -