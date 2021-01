L'assassino di Gudeta ha confessato. È un operaio ghanese (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Uno stipendio non corrisposto è il movente dell'uccisione di Agitu Ideo Gudeta, la donna-pastore simbolo dell'integrazione in Trentino e in Italia fuggita dieci anni fa dalla natia Etiopia. Agitu avrebbe compiuto 43 anni il giorno di Capodanno ma la furia di un collaboratore dell'azienda agricola biologica che lei aveva fondato, ‘La Capra Felice', le ha tolto la vita spegnendo per sempre il suo sorriso e la sua grande voglia di lavorare. La donna è stata uccisa a colpi di mazzuolo e fatali sono state le lesioni alla testa. Il corpo senza vita è stato trovato ieri pomeriggio riverso a terra nella camera da letto al secondo piano della sua abitazione a Maso Villalta nel comune di Frassilongo in Valle dei Mochèni tra le montagne del Trentino. L'allarme è scattato verso le ore 18 di ieri perché la donna non rispondeva più al cellulare. Il collaboratore è stato ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Uno stipendio non corrisposto è il movente dell'uccisione di Agitu Ideo, la donna-pastore simbolo dell'integrazione in Trentino e in Italia fuggita dieci anni fa dalla natia Etiopia. Agitu avrebbe compiuto 43 anni il giorno di Capodanno ma la furia di un collaboratore dell'azienda agricola biologica che lei aveva fondato, ‘La Capra Felice', le ha tolto la vita spegnendo per sempre il suo sorriso e la sua grande voglia di lavorare. La donna è stata uccisa a colpi di mazzuolo e fatali sono state le lesioni alla testa. Il corpo senza vita è stato trovato ieri pomeriggio riverso a terra nella camera da letto al secondo piano della sua abitazione a Maso Villalta nel comune di Frassilongo in Valle dei Mochèni tra le montagne del Trentino. L'allarme è scattato verso le ore 18 di ieri perché la donna non rispondeva più al cellulare. Il collaboratore è stato ...

AGI - Uno stipendio non corrisposto è il movente dell’uccisione di Agitu Ideo Gudeta, la donna-pastore simbolo dell’integrazione in Trentino e in Italia fuggita dieci anni fa dalla natia Etiopia.

Centomila euro per Agitu, la raccolta fondi per il suo sogno ha superato l’obiettivo fissato dal suo fondatore

