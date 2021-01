L’agente di Zaccagni | “Non è vero che il Napoli lo ha prenotato”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 gennaio 2021)di, Fausto Pari, ha parlato al sito HellasLive.it del centrocampista suo assistito, accostato prepotentemente al mercato del. E’ stato scritto che Giuntoli ha già trovato un accordo con ilna per portarlo in azzurro a giugno. Pari, però, smentisce. “dal? La notizia non corrisponde a verità. Lo ribadisco ancora una volta: l’Hellasna non ha alcuna intenzione di privarsi dialmeno sino a giugno. Mattia è un ragazzo per bene e ci tiene molto al rapporto che in questi anni si è instaurato con città, società e tifosi delna”. L'articolo ilsta.