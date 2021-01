L’accusa a Conte del senatore leghista (ex M5s): “Mi ha offerto un incarico”. Chigi: “Falso e volgare. Incontro nel 2019, senza proposte” (Di sabato 9 gennaio 2021) Il senatore leghista Ugo Grassi, ex M5s, in un’intervista a La Repubblica sostiene di aver ricevuto un’offerta dal presidente del Consiglio per “tornare nei ranghi della maggioranza”. Un “Falso”, replica Palazzo Chigi, che precisa di aver fornito al quotidiano circostanze chiare e non riportate nell’articolo. “A un certo punto mi convoca Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e mi dice: ‘Vuoi qualche incarico?’. Io resto di sasso”, racconta Grassi. Ma il professore di Diritto Civile all’Università Parthenope di Napoli – che conosceva il premier già prima della sua avventura politica – rifiuta di specificare il periodo dell’Incontro, elemento importante anche per definire il Contesto politico: “Qualche tempo fa- risponde – preferisco non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) IlUgo Grassi, ex M5s, in un’intervista a La Repubblica sostiene di aver ricevuto un’offerta dal presidente del Consiglio per “tornare nei ranghi della maggioranza”. Un “”, replica Palazzo, che precisa di aver fornito al quotidiano circostanze chiare e non riportate nell’articolo. “A un certo punto mi convoca Giuseppea Palazzoe mi dice: ‘Vuoi qualche?’. Io resto di sasso”, racconta Grassi. Ma il professore di Diritto Civile all’Università Parthenope di Napoli – che conosceva il premier già prima della sua avventura politica – rifiuta di specificare il periodo dell’, elemento importante anche per definire ilsto politico: “Qualche tempo fa- risponde – preferisco non ...

