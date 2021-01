La vip mamma per la prima volta E presenta a tutti il suo amore | “Benvenuto al mondo Leo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021)per la! La vip ha da poco dato la lieta notizia sui suoi canali social. Dapcon una bellissima foto in bianco e nero in cui la sua mano e quella del marito accarezzano quella minuscola del neonato sottolineando che il parto è avvenuto “dopo un travaglio di 24 ore davvero duro e un taglio cesareo inaspettato”. “Siamoin buona salute e stiamo bene. Siamo così grati e ci siamo goduti ogni momento con il nostro angelo. Grazie per tutte le preghiere!” aveva aggiunto nella didascalia del post. Poche ore dopo, poi, un breve video delle “prime 24 ore con il nostro prezioso, bellissimo ragazzo” mentre era ancora in ospedale. Del resto Witney Carson, 27 anni e ballerina professionista di Dancing with the Stars (Ballando con le stelle versione Usa), ha condiviso ogni istante della sua ...