La terra ruota più velocemente 2020 | l' anno accorciato | cosa sta accadendo al pianeta

(Di sabato 9 gennaio 2021) Cos' è il tempo? Ancora oggi, la risposta più convincente ci sembra quella di S. Agostino nelle sue Confessioni: «Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so». In aggiunta, la fisica moderna ci ha svelato così tanti paradossi sulla natura del tempo, assunto a quarta dimensione della realtà e divenuto misura relativa all'osservatore e dunque soggettiva, che siamo ormai abituati a convivere con il suo mistero, anche perché molte delle sue bizzarrie non sono percepibili a livello macroscopico: per noi, per quanto il tempo sia enigmatico, è sufficiente che gli orologi scandiscano regolarmente le 24 ore della giornata. Peccato però che neanche la durata della giornata sia assolutamente certa e fissa. Il giorno corrisponde a una rotazione completa dellaattorno al suo asse, dipende dalla velocità di tale ...