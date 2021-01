“La stanza”: il film psico-horror di Stefano Lodovichi è su Amazon Prime Video (Di sabato 9 gennaio 2021) I protagonisti di “La stanza” di Stefano Lodovichi Genere: psico-horrorRegia di Stefano Lodovichi. Con Camilla Filippi, Guido Carpino, Edoardo Pesce, Romeo Pellegrini. Su Amazon Prime Video. Un horror psicoanalitico, dove a guidare i colpi di scena non sono le cattive pulsioni degli uomini ma i contraccolpi della psiche. Il rischio spoiler in questo tipo di film – appena rilasciato su Amazon Prime – è sempre dietro l’angolo e quindi mi limiterò a dire che sulla scena (curiosamente e significativamente memore di quelle teatrali) si muovono una moglie che nelle primissime inquadrature sembra decisa a suicidarsi, uno strano ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 gennaio 2021) I protagonisti di “La” diGenere:Regia di. Con Camilla Filippi, Guido Carpino, Edoardo Pesce, Romeo Pellegrini. Su. Unanalitico, dove a guidare i colpi di scena non sono le cattive pulsioni degli uomini ma i contraccolpi della psiche. Il rischio spoiler in questo tipo di– appena rilasciato su– è sempre dietro l’angolo e quindi mi limiterò a dire che sulla scena (curiosamente e significativamente memore di quelle teatrali) si muovono una moglie che nelle primissime inquadrature sembra decisa a suicidarsi, uno strano ...

