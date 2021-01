La signora Rossi | “Per avere la maglia dell’Italia di Paolo ex calciatore brasiliano chiede 50 mila euro”

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un mese fa ci lasciava Pablito, l'eroe del Mundial in terra spagnola nel 1982. Per molti italiani la scomparsa diè stato un vero colpo basso perchè del numero 20 della nazionale di Bearzot si apprezzava la semplicità e anche l'umiltà. La moglie Federica Cappelletti dovrà crescere le due figlie piccole senza la presenza del padre ma ha le spalle larghe per farsi carico di questa enorme responsabilità. «Più passa il tempo e più il dolore aumenta - dice Federica alla Gazzetta dello Sport-, e tutto diventa molto faticoso, perché cresce la consapevolezza della sua assenza. Ci mancano la sua intelligenza, il suo sorriso, i suoi consigli».LE FIGLIE - «Sono state e sono molto brave nell’affrontare questa cosa enorme, ma hanno degli inevitabili cedimenti. A volte piangono, si chiedono perché sia successo proprio a loro di perdere il papà. Insieme ...

La Gazzetta dello Sport

Un mese fa ci lasciava Pablito, l'eroe del Mundial in terra spagnola nel 1982. Per molti italiani la scomparsa di Paolo Rossi è stato un vero colpo basso perchè del numero 20 della nazionale di Bearzo ...