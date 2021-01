La sentenza su Viareggio omicidi colposi prescritti. Appello bis per disastro (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca Fazzo Annullata la condanna dell'ex ad Moretti: verrà ricelebrato il processo di secondo grado Undici anni: pochi, per lenire il dolore di uno stuolo di vedove e di orfani; ma troppi per un processo. Era il 29 giugno 2009 quando il treno merci 50325 impazzì e seminò la morte all'entrata di Viareggio. E ieri la Cassazione stabilisce che per quei trentadue morti bruciati il reato di omicidio colposo non esiste più, cancellato dalla prescrizione. Si farà un altro processo, solo per il reato di disastro ferroviario: sperando che si arrivi a una sentenza definitiva prima che si prescriva anch'esso. Secondo i conti dei legali delle vittime manca meno di un anno. Che sull'inchiesta per la strage di Viareggio incombesse la tagliola della Cassazione era chiaro da tempo, e i familiari delle ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca Fazzo Annullata la condanna dell'ex ad Moretti: verrà ricelebrato il processo di secondo grado Undici anni: pochi, per lenire il dolore di uno stuolo di vedove e di orfani; ma troppi per un processo. Era il 29 giugno 2009 quando il treno merci 50325 impazzì e seminò la morte all'entrata di. E ieri la Cassazione stabilisce che per quei trentadue morti bruciati il reato dio colposo non esiste più, cancellato dalla prescrizione. Si farà un altro processo, solo per il reato diferroviario: sperando che si arrivi a unadefinitiva prima che si prescriva anch'esso. Secondo i conti dei legali delle vittime manca meno di un anno. Che sull'inchiesta per la strage diincombesse la tagliola della Cassazione era chiaro da tempo, e i familiari delle ...

