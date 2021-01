La sanità calabrese è senza pace, anche Longo finisce nella bufera (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Non c'è pace per la sanità calabrese. In un contesto sempre molto complicato e pieno di criticità anche per l'emergenza coronavirus che spingerà la regione in zona arancione, l'avvio del nuovo anno ha portato altre polemiche, dopo la raffica di dimissioni dei diversi commissari registrata nell'ultimo scorcio del 2020. anche il nuovo responsabile del settore, il prefetto Guido Longo, nominato lo scorso 27 novembre dal governo, è finito al centro di un acceso dibattito. Dopo la "telenovela" seguita alle dimissioni del generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli, con il valzer di successori dimissionari (Giuseppe Zuccatelli) o rinunciatari (Eugenio Gaudio), Longo è incappando nel primo "scivolone" della sua esperienza in Calabria. Lo scontro con i medici Intervistato lo scorso 5 gennaio da Radio Capital sui ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Non c'èper la sanità. In un contesto sempre molto complicato e pieno di criticitàper l'emergenza coronavirus che spingerà la regione in zona arancione, l'avvio del nuovo anno ha portato altre polemiche, dopo la raffica di dimissioni dei diversi commissari registrata nell'ultimo scorcio del 2020.il nuovo responsabile del settore, il prefetto Guido Longo, nominato lo scorso 27 novembre dal governo, è finito al centro di un acceso dibattito. Dopo la "telenovela" seguita alle dimissioni del generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli, con il valzer di successori dimissionari (Giuseppe Zuccatelli) o rinunciatari (Eugenio Gaudio), Longo è incappando nel primo "scivolone" della sua esperienza in Calabria. Lo scontro con i medici Intervistato lo scorso 5 gennaio da Radio Capital sui ...

CinicoSadico : @Deputatipd @pdnetwork Non perdete occasione di sfoggiare la vostra encomiabile faccia come il culo: la sanità nel… - massibuonaiuto : Non riusciamo a trovare un commissario alla sanità calabrese che non si faccia condizionare dalla moglie, ma stia c… - Alessan87260891 : @Yogaolic @fattoquotidiano Curati in Calabria . Compagna la Calabria è la regione dive il covid è meno letale, dove… - Brawnale1 : Sei un ragazzo calabrese, sai di vivere in una regione dove la Sanità sopravvive a stento, con un indice RT di poco… - AvvenirediCal : Monsignor Bertolone preoccupato per il sistema sanitario e socio-assistenziale calabrese. Leggi tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : sanità calabrese Calabria: Morra, 'Gaudio non va bene, Strada risani sanità' Affaritaliani.it