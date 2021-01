La ricetta della frolla al mais tostato. Non solo polenta (Di sabato 9 gennaio 2021) frolla al mais tostato. ricetta tratta da “Cucina milanese contemporanea” di Cesare Battisti e Gabriele Zanatta, foto di Silvia Luppi (Guido Tommasi Editore). Ingredienti x 4:250 g farina di mais macinata grossa 680 g farina 0 100 g uovo intero 500 g burro 200 g zucchero a velo 10 g di sale Procedimento Tostate la farina di mais in forno (o in padella) fino a ottenere un colore giallo intenso. A parte ammorbidite il burro a 25°C e sbattetelo in una planetaria con lo zucchero e il sale. Unite l’uovo, lavorando l’impasto il meno possibile. Aggiungete a pioggia anche le farine. Impastate delicatamente con le mani, formando un panetto. Lasciate riposare in frigo per 6 ore. Cuocete in forno a 160°C: per i frollini occorrono 3 minuti, per il fondo di una ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 gennaio 2021)altratta da “Cucina milanese contemporanea” di Cesare Battisti e Gabriele Zanatta, foto di Silvia Luppi (Guido Tommasi Editore). Ingredienti x 4:250 g farina dimacinata grossa 680 g farina 0 100 g uovo intero 500 g burro 200 g zucchero a velo 10 g di sale Procedimento Tostate la farina diin forno (o in pa) fino a ottenere un colore giallo intenso. A parte ammorbidite il burro a 25°C e sbattetelo in una planetaria con lo zucchero e il sale. Unite l’uovo, lavorando l’impasto il meno possibile. Aggiungete a pioggia anche le farine. Impastate delicatamente con le mani, formando un panetto. Lasciate riposare in frigo per 6 ore. Cuocete in forno a 160°C: per i frollini occorrono 3 minuti, per il fondo di una ...

