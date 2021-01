La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia pulizia boschi rotta balcanica (Di sabato 9 gennaio 2021) “E’ intollerabile che aree di pregio naturalistico come la riserva della Val Rosandra si trasformino in discariche di vestiti e di rifiuti abbandonati dagli irregolari in transito. Noi come Regione ci facciamo carico della pulizia dei boschi, ma ora Roma batta un colpo”. E’ quanto ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti commentando la norma introdotta in Stabilità regionale che assegna 150mila euro ai Comuni di Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste per la pulizia dei boschi a seguito del passaggio dei migranti irregolari. “Chi attraversa clandestinamente la frontiera – ha ricordato Roberti – abbandona poi gli abiti per cancellare ogni traccia del passaggio attraverso la Slovenia per evitare la riammissione: così intere aree diventano discariche ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 9 gennaio 2021) “E’ intollerabile che aree di pregio naturalistico come la riserva della Val Rosandra si trasformino in discariche di vestiti e di rifiuti abbandonati dagli irregolari in transito. Noi comeci facciamo carico delladei, ma ora Roma batta un colpo”. E’ quanto ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti commentando la norma introdotta in Stabilità regionale che assegna 150mila euro ai Comuni di Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste per ladeia seguito del passaggio dei migranti irregolari. “Chi attraversa clandestinamente la frontiera – ha ricordato Roberti – abbandona poi gli abiti per cancellare ogni traccia del passaggio attraverso la Slovenia per evitare la riammissione: così intere aree diventano discariche ...

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.424 tamponi molecolari sono stati rilevati 892 nuovi contagi ai quali si aggiungono 123 casi già risultati ...

