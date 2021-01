La Pupa e il Secchione 2021, si parte: ecco i presentatori della nuova edizione (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ritorno operato in occasione della stagione 2020 ha ufficialmente rimesso sulla mappa La Pupa e il Secchione. Il reality, a suo modo storico, aveva come noto goduto di estremo successo in occasione delle sue due prime edizioni, andate in onda originariamente tra il 2006 e il 2010. In seguito, diverse ragioni avevano di fatti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ritorno operato in occasionestagione 2020 ha ufficialmente rimesso sulla mappa Lae il. Il reality, a suo modo storico, aveva come noto goduto di estremo successo in occasione delle sue due prime edizioni, andate in onda originariamente tra il 2006 e il 2010. In seguito, diverse ragioni avevano di fatti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MondoTV241 : Ecco tutti i dettagli della quarte edizione della Pupa e il Secchione e viceversa #LaPupaeilSecchione - IsaeChia : ‘#LaPupaeilSecchione e viceversa’, ecco quando inizia la nuova edizione (e alcune esilaranti clip dai provini!) - BeJustMe : @adr1ano82 Avevo già inserito San Remo 2021, per portarmi avanti, manca Day Dreamer e La Pupa e il Secchione che mi… - zazoomblog : ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’: la formula per essere una Pupa - #Secchione #Viceversa’: #formula - zazoomblog : Al via la quarta edizione de ‘La pupa e il secchione e viceversa’ - #quarta #edizione #secchione -