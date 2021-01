La prima settimana dell’anno per i mercati finanziari (Di sabato 9 gennaio 2021) La prima settimana borsistica dell’anno si è chiusa positivamente per i mercati finanziari. Ha brillato piazza affari anche se resta ancora un po’ dietro rispetto agli altri mercati finanziari Europei. Piazza affari più 2,5% Il Ftse Mib ha chiuso la settimana con un più 2,5% anche se la protagonista della settimana è stata però la Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Laborsisticasi è chiusa positivamente per i. Ha brillato piazza affari anche se resta ancora un po’ dietro rispetto agli altriEuropei. Piazza affari più 2,5% Il Ftse Mib ha chiuso lacon un più 2,5% anche se la protagonista dellaè stata però la

fattoquotidiano : Vaccini, Arcuri: “L’obiettivo della prima fase è farne 65-67mila al giorno, ci stiamo riuscendo. Prime dosi di Mode… - SkyTG24 : A #Caorle, nella casa di riposo Do' Moschetta, la signora Linda per tutti è la nonna dei record: risultata positiva… - ispionline : A più di una settimana dall’inizio della prima fase della campagna vaccinale, l’#Italia è 2° in #UE per numero di d… - Elisa02206600 : RT @livles0: Kika può piacere o meno ma ha dimostrato più di Arianna di meritare il banco. Il talento di Arianna è innegabile ma per l’atte… - motorionline : #Dakar | Oggi la #Dakar2021 si concede una pausa, ed intanto si commenta la prima settimana del rally raid, all'ins… -

Ultime Notizie dalla rete : prima settimana Covid, nella prima settimana del 2021 picco dei contagi (più 22,5%). È allarme terapie intensive Corriere Roma Dakar | Giorno di riposo: tiene banco la questione navigazione, “rimessa al centro” secondo Castera. Loeb: “È una gara per copiloti”

Oggi è la giornata di meritata riposo per i partecipanti in corsa alla Dakar 2021, spartiacque tra le due metà del rally raid che riprenderà domani con la settima tappa. Ogni edizione porta con sé qua ...

La prima settimana dell’anno per i mercati finanziari

La prima settimana borsistica dell’anno si è chiusa positivamente per i mercati finanziari Ftse Mib ha chiuso con un +2,5% ...

Oggi è la giornata di meritata riposo per i partecipanti in corsa alla Dakar 2021, spartiacque tra le due metà del rally raid che riprenderà domani con la settima tappa. Ogni edizione porta con sé qua ...La prima settimana borsistica dell’anno si è chiusa positivamente per i mercati finanziari Ftse Mib ha chiuso con un +2,5% ...