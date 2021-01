La mossa pazzesca di Ibra che ha fatto il giro del web (Di domenica 10 gennaio 2021) Al minuto 85 di Milan-Torino, Zlatan Ibrahimovic torna finalmente in campo, al posto di Leao , dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare ben sette partite . Con lui esultano tutti i tifosi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021) Al minuto 85 di Milan-Torino, Zlatanhimovic torna finalmente in campo, al posto di Leao , dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare ben sette partite . Con lui esultano tutti i tifosi ...

CorSport : La mossa pazzesca di #Ibra che ha fatto il giro del web ?? - sportli26181512 : La mossa pazzesca di Ibra che ha fatto il giro del web: Dopo aver saltato sette gare per infortunio, il trascinator… - liidsss : @ccomeneve @Annamobeneee Amo sarebbe una mossa social pazzesca ahahahaha non politicamente corretta ma che ce frega - MarcoG157 : Letizia Moratti solo per cavalcare l’hype di #SanPa, mossa pazzesca - leyrahexia : Tommaso già dalla nomination di Stefania voleva iniziare il suo ultimo mese di fuoco, sparando a zero su tutti. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa pazzesca La mossa pazzesca di Ibra che ha fatto il giro del web Corriere dello Sport.it La mossa pazzesca di Ibra che ha fatto il giro del web

Dopo aver saltato sette gare per infortunio, il trascinatore del Milan ha giocato i minuti finali della partita vinta per 2-0 ai danni della squadra di Giampaolo ...

Trump bannato dai social, Cacciari: ‘Pazzesco’, Sgarbi: ‘Attentato alla democrazia’

Dopo Fb, anche Twitter blocca l’account di Donald Trump, Vittorio Sgarbi parla di censura, Massimo Cacciari se la prende con Zuckerberg.

Dopo aver saltato sette gare per infortunio, il trascinatore del Milan ha giocato i minuti finali della partita vinta per 2-0 ai danni della squadra di Giampaolo ...Dopo Fb, anche Twitter blocca l’account di Donald Trump, Vittorio Sgarbi parla di censura, Massimo Cacciari se la prende con Zuckerberg.