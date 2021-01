La maxi festa nel centro storico di Lucca: decine di ragazzi bevono e ballano senza mascherina (Di sabato 9 gennaio 2021) Musica ad alto volume e cocktail in mano. La denuncia del sindaco: 'Ciò che manca è il rispetto, ciò che abbonda è la stupidità' Leggi su today (Di sabato 9 gennaio 2021) Musica ad alto volume e cocktail in mano. La denuncia del sindaco: 'Ciò che manca è il rispetto, ciò che abbonda è la stupidità'

PalermoToday : La maxi festa nel centro storico di Lucca: decine di ragazzi bevono e ballano senza mascherina… - esseffesse : @ombra_del @Serafyna73 @alessandrodl87 @GiuseppePalma78 Come questi - esseffesse : @paoletto11 Si come questi. - esseffesse : @piersileri @GiuseppeConteIT @robersperanza @matteorenzi I ragazzi non possono andare in classe, nè sciare, nè and… - lucaxx85 : @OpencovidM Io i dati per notifica però nelle settimane di natale e successiva non li guarderei però... tra maxi-so… -

Ultime Notizie dalla rete : maxi festa La maxi festa nel centro storico di Lucca: decine di ragazzi bevono e ballano senza mascherina Today.it Doccia fredda da payrolls US non rovina la festa sui mercati, nuovi record per Wall Street

Neanche il primo calo dell'occupazione dallo scorso aprile scalfisce il sentiment positivo di Wall Street. Gli indici della Borsa di New York si muovono tutti in positivo (+0,65% il Nasdaq, +0,34% lo ...

Covid, i dimenticati/ Teatro& Cinema: «Sale vuote e zero aiuti», stavolta lo spettacolo non può andare avanti

C’è chi non ha mai chiuso, come certi negozi, e chi ha potuto lavorare a intermittenza. Ma poi ci sono loro, i lavoratori dello spettacolo, tagliati fuori da tutto e fermi da ormai ...

Neanche il primo calo dell'occupazione dallo scorso aprile scalfisce il sentiment positivo di Wall Street. Gli indici della Borsa di New York si muovono tutti in positivo (+0,65% il Nasdaq, +0,34% lo ...C’è chi non ha mai chiuso, come certi negozi, e chi ha potuto lavorare a intermittenza. Ma poi ci sono loro, i lavoratori dello spettacolo, tagliati fuori da tutto e fermi da ormai ...