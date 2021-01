La Lombardia è arancione. Ma per quanto? Stretta col nuovo Dpcm di gennaio / Pdf (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gennaio 2021 - Giusto il tempo di archiviare le feste ed ecco arrivare la nuova (e annunciata) Stretta del governo di Giuseppe Conte . A far scattare l'allarme è stata la curva ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 92021 - Giusto il tempo di archiviare le feste ed ecco arrivare la nuova (e annunciata)del governo di Giuseppe Conte . A far scattare l'allarme è stata la curva ...

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - MinisteroSalute : ?? Nuova ordinanza in vigore dal 10 gennaio: ?? le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto pa… - Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Paola88130249 : RT @robersperanza: Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Ven… - Yogaolic : La #Lombardia è arancione. Ma per quanto? Stretta col nuovo Dpcm di gennaio / Pdf -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia arancione La Lombardia è arancione. Ma per quanto? Stretta col nuovo Dpcm di gennaio / Pdf IL GIORNO 11 gennaio, da lunedì 5 regioni in zona arancione e le altre in zona gialla

Passate le feste natalizie e di capodanno, da lunedì 11 gennaio l'Italia verrà nuovamente divisa in zone colorate. Questo almeno per un primo periodo che ...

Covid in Lombardia, il monito di Fontana: “Rischiamo di passare in zona rossa”

“A seguito dei nuovi parametri noi siamo in zona arancione molto vicino alla zona rossa. Rischiamo a passare in zona rossa”: il governatore della Lombardia Attilio Fontana chiede la massima cautela in ...

Passate le feste natalizie e di capodanno, da lunedì 11 gennaio l'Italia verrà nuovamente divisa in zone colorate. Questo almeno per un primo periodo che ...“A seguito dei nuovi parametri noi siamo in zona arancione molto vicino alla zona rossa. Rischiamo a passare in zona rossa”: il governatore della Lombardia Attilio Fontana chiede la massima cautela in ...