La Gran Bretagna ha superato gli 80mila morti e 3 milioni di casi (Di sabato 9 gennaio 2021) Superati in Gran Bretagna gli 80 mila morti e i 3 milioni di contagi dall’inizio della pandemia. Nonostante nelle ultime 24 ore il numero dei decessi sia in leggero calo,… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Superati ingli 80 milae i 3di contagi dall’inizio della pandemia. Nonostante nelle ultime 24 ore il numero dei decessi sia in leggero calo,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

ricpuglisi : In Gran Bretagna hanno vaccinato 1,3 milioni di persone nel mezzo di una pandemia fuori controllo (quasi 2 persone… - petergomezblog : Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 or… - Avvenire_Nei : Gran Bretagna. I giudici bloccano i trattamenti vitali a due malati - Agenzia_Ansa : #Covid la Gran Bretagna supera gli 80mila morti e i 3 milioni di casi. Decessi quotidiani in calo ma sempre sopra q… - alwayslouist_ : obbiettivo: avere il C2 in quinta superiore così posso fare l'università in gran bretagna -