La denuncia della Regione | “Persone non autorizzate stanno provando a fare il vaccino”

Napoli – La Regione Campania ha diramato una dura nota stampa contro ciò che definisce uno "sciacallaggio mediatico" sul Covid Vaccine Center. Di seguito il testo: Nonostante sia più che comprensibile il disagio per le lunghe attese, ancora una volta siamo testimoni di un vergognoso sciacallo, con il quale da parte di alcuni si cerca di mettere in ombra un poderoso sforzo nella lotta al Covid. Quella messa in piedi alla Mostra d'Oltremare di Napoli dall'ASL Napoli 1 Centro è un'imponente macchina organizzativa al servizio della città di Napoli. Il Covid Vaccine Center vede ogni giorno in servizio 8 medici vaccinatori, 1 medico rianimatore, 18 infermieri, 16 operatori socio sanitari, 20 amministrativi, 4 farmacisti e 4 infermieri preparatori che svolgono la loro attività nelle varie aree organizzate su 4.000 mq del ...

Ultime Notizie dalla rete : denuncia della Carcere di Secondigliano, la denuncia dei Garanti: “Diritto alla salute anche a chi è isolato da mesi” Il Riformista Coronavirus: critici alle misure si riuniscono in Svizzera centrale

Più di 1000 persone si sono riunite oggi nella Svizzera centrale per esprimere il loro disappunto nei confronti delle misure contro il coronavirus.

Strage Erba: legale Castagna, 'hater vanno fermati, basta insinuazioni'

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Crediamo fermamente che non si possa accettare che i 'social' siano ritenuti spazi esonerati dal rispetto dei diritti e dei principi di civiltà che regolano la nostra soc ...

