La democrazia ha bisogno di libero pensiero, non di censura (Di sabato 9 gennaio 2021) Mentre la presidenza Trump tramonta nell’ignominia, si proiettano sul futuro degli Stati Uniti ombre che riguardano la stabilità della democrazia, le sue istituzioni e il rapporto fra opinione pubblica e social network. Innanzi tutto abbiamo ancora negli occhi le indegne immagini dell’assalto al Campidoglio, per le quali non è peregrino imputarne la responsabilità a Trump, al suo linguaggio aggressivo e al suo aver sempre occhieggiato, per bassa cucina elettorale, a gruppi minoritari ed eversivi come i suprematisti bianchi o ai sostenitori di Qanon. Ma se questi groppuscoli oggi minacciano le istituzioni, la colpa principale non è di Trump, ma dei social network che, favorendo la polarizzazione politica, ne hanno gonfiato il seguito. Certo, lo stile di Trump, il suo linguaggio, sono inaccettabili, nonostante alcuni risultati apprezzabili raggiunti dal presidente, come ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Mentre la presidenza Trump tramonta nell’ignominia, si proiettano sul futuro degli Stati Uniti ombre che riguardano la stabilità della, le sue istituzioni e il rapporto fra opinione pubblica e social network. Innanzi tutto abbiamo ancora negli occhi le indegne immagini dell’assalto al Campidoglio, per le quali non è peregrino imputarne la responsabilità a Trump, al suo linguaggio aggressivo e al suo aver sempre occhieggiato, per bassa cucina elettorale, a gruppi minoritari ed eversivi come i suprematisti bianchi o ai sostenitori di Qanon. Ma se questi groppuscoli oggi minacciano le istituzioni, la colpa principale non è di Trump, ma dei social network che, favorendo la polarizzazione politica, ne hanno gonfiato il seguito. Certo, lo stile di Trump, il suo linguaggio, sono inaccettabili, nonostante alcuni risultati apprezzabili raggiunti dal presidente, come ...

d_antimi : @NicolaRaiano In un periodo di dittatura, levatevi dal cazzo. Democrazia abbiamo bisogno di democrazia non dei ricatti globalisti . - operatwitt : @MaxGramel @Corriere Mi sembra una lettura molto superficiale. Da noi il mob ha usato la democrazia per impossessar… - agata09029117 : RT @OnLineFog: @laGreta_ Aggiungo, anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno, che la democrazia basa il suo funzionamento sulla capacità d… - PabloEs96165329 : @TwitterSafety @realDonaldTrump Nessuno ha bisogno della VOSTRA MOSTROCRAZIA. IL MONDO ha già i suoi storici proble… - abusaqer : RT @ruggierofilann4: @rulajebreal RULA ABBIAMO BISOGNO DI DONNE, DI GIORNALISTE COME TE. CONTINUA LA TUA BATTAGLIA PER LA DEMOCRAZIA. NOI I… -

Ultime Notizie dalla rete : democrazia bisogno La democrazia ha bisogno di libero pensiero, non di censura L'HuffPost La democrazia ha bisogno di libero pensiero, non di censura

Mentre la presidenza Trump tramonta nell’ignominia, si proiettano sul futuro degli Stati Uniti ombre che riguardano la stabilità della democrazia, le sue istituzioni e il rapporto fra ...

AMERICA/ECUADOR - I Vescovi: “Con il nostro voto facciamo la storia e generiamo progresso o regressione, sicurezza o insicurezza”

Quito (Agenzia Fides) - I Vescovi dell’Ecuador si rivolgono, con un documento intitolato “Responsabilità politica”, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, indipendentemente dalle loro opzioni ...

Mentre la presidenza Trump tramonta nell’ignominia, si proiettano sul futuro degli Stati Uniti ombre che riguardano la stabilità della democrazia, le sue istituzioni e il rapporto fra ...Quito (Agenzia Fides) - I Vescovi dell’Ecuador si rivolgono, con un documento intitolato “Responsabilità politica”, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, indipendentemente dalle loro opzioni ...