La Bella addormentata lesbica e Pinocchio ermafrodita Choc a Rai1 | la Lega | Dittatura del pensiero unico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) A Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su, vanno in onda laermadofrodita. Le due fiabe "rivisitate" fanno parte del libro E tutte vissero felici e contente della regista Emma Dante, in colmento con la Bortone. "Non esiste l'ideologia gender?", chiede polemicamente l'eurodeputata leghista Simona Baldassarre. "E' inconcepibile, assurdo, che il servizio pubblico, tra l'altro in fascia protetta, e senza contraddittorio, possa drogare in modo così subdolo e violento le menti dei bambini, alterando fiabe da secoli patrimonio collettivo di grandi e piccoli. Quando si manipola la storia, la letteratura, la cultura, vuole dire che siamo alla vigilia delladel...