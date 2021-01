La bella addormentata è lesbica, Pinocchio ermafrodita: la Rai ostaggio del pensiero Lgbt (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Un pomeriggio Rai all’insegna dell’indottrinamento Lgbt: è successo ieri nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, dove era ospite in collegamento la regista teatrale e scrittrice Emma Dante. Lo riporta il sito VigilanzaTv. Il pomeriggio Lgbt di casa Rai Scopo dell’intervista era la promozione dell’ultimo libro della Dante, E vissero tutte felici e contente. Una rivisitazione in chiave femminista – tanto per essere originali – delle più famose e amate fiabe per bambini. I tempi sono cambiati, si sa: le fiabe di un tempo sono farcite di stereotipi sessisti, razzisti, omofobi e patriarcali. E’ giunta l’ora di talebanizzarle, declinandole secondo i paradigmi di MeToo, gender e i soliti deliri progressisti. Le fiabe 2.0 di Emma Dante Detto, fatto: la scrittrice, bene imboccata dalla Bortone e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Un pomeriggio Rai all’insegna dell’indottrinamento: è successo ieri nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, dove era ospite in collegamento la regista teatrale e scrittrice Emma Dante. Lo riporta il sito VigilanzaTv. Il pomeriggiodi casa Rai Scopo dell’intervista era la promozione dell’ultimo libro della Dante, E vissero tutte felici e contente. Una rivisitazione in chiave femminista – tanto per essere originali – delle più famose e amate fiabe per bambini. I tempi sono cambiati, si sa: le fiabe di un tempo sono farcite di stereotipi sessisti, razzisti, omofobi e patriarcali. E’ giunta l’ora di talebanizzarle, declinandole secondo i paradigmi di MeToo, gender e i soliti deliri progressisti. Le fiabe 2.0 di Emma Dante Detto, fatto: la scrittrice, bene imboccata dalla Bortone e ...

