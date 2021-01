L’ opera buffa risorge al teatro Verdi, ma per il 2021 si brancola ancora nel buio (Di sabato 9 gennaio 2021) Operine e concerti in streaming hanno salutato le feste natalizie, ora musicisti e pubblico attendono la nuova programmazione. Intanto, silenzio assoluto e ingombrante sui vari cartelloni di prosa Di Olga Chieffi “Questo è un nodo avviluppato!” direbbe Gioacchino Rossini che si affaccia dal cielo del nostro teatro Verdi. Terminate “Le feste al Massimo”, che hanno riscontrato un buon concorso di critica e pubblico, anche se ci teniamo a sottolineare una certa superficialità nella trasmissione e regia streaming, tutto tace per il prosieguo di stagione. Lo scenario generale è abbastanza scuro, di riaperture di teatri e sale da concerto, come di musei e gallerie non se ne parla, e pur pessimisticamente, crediamo che fino alla primavera inoltrata, siamo condannati ad un soporifero e deprimente “Ritorno all’eguale” – come ha sottolineato più volte l’artista ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 gennaio 2021) Operine e concerti in streaming hanno salutato le feste natalizie, ora musicisti e pubblico attendono la nuova programmazione. Intanto, silenzio assoluto e ingombrante sui vari cartelloni di prosa Di Olga Chieffi “Questo è un nodo avviluppato!” direbbe Gioacchino Rossini che si affaccia dal cielo del nostro. Terminate “Le feste al Massimo”, che hanno riscontrato un buon concorso di critica e pubblico, anche se ci teniamo a sottolineare una certa superficialità nella trasmissione e regia streaming, tutto tace per il prosieguo di stagione. Lo scenario generale è abbastanza scuro, di riaperture di teatri e sale da concerto, come di musei e gallerie non se ne parla, e pur pessimisticamente, crediamo che fino alla primavera inoltrata, siamo condannati ad un soporifero e deprimente “Ritorno all’eguale” – come ha sottolineato più volte l’artista ...

