L' Iss rassicura sul vaccino: "Nessuna controindicazione per gravidanze e allattamento" (Di sabato 9 gennaio 2021) Nessuna controindicazione per le donne che ricevono il vaccino in gravidanza o in fase di allattamento. A dichiararlo è l’Istituto superiore di sanità nel documento “Vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento”, elaborato dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità, condiviso e sottoscritto dalle principali società scientifiche del settore (SIGO, AOGOI, AGUI, AGITE, FNOPO, SIMP, SIN, SIP, ACP e SIAARTI). Seppur non ci siano ancora dati disponibili per valutare gli effetti del Covid-19 sulle persone vaccinate, se una donna scopre di essere incinta durante la prima o la seconda dose di vaccinazione non avrebbe alcun motivo per interrompere la gravidanza. Piuttosto, può scegliere di concludere prima la gravidanza e poi sottoporsi alla seconda ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021)per le donne che ricevono ilin gravidanza o in fase di. A dichiararlo è l’Istituto superiore di sanità nel documento “Vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e”, elaborato dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità, condiviso e sottoscritto dalle principali società scientifiche del settore (SIGO, AOGOI, AGUI, AGITE, FNOPO, SIMP, SIN, SIP, ACP e SIAARTI). Seppur non ci siano ancora dati disponibili per valutare gli effetti del Covid-19 sulle persone vaccinate, se una donna scopre di essere incinta durante la prima o la seconda dose di vaccinazione non avrebbe alcun motivo per interrompere la gravidanza. Piuttosto, può scegliere di concludere prima la gravidanza e poi sottoporsi alla seconda ...

Nel documento "Vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento" viene consigliato alle donne ad alto rischio di valutare i benefici dell'antidoto con i propri medici ...

Sardegna a rischio arancione: perchè non trasmette i dati?

Da lunedì nuove restrizioni previste in numerosi regioni fra le quali sembrerebbe esserci anche la Sardegna | SassariNotizie.com Mobile ...

Nel documento "Vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento" viene consigliato alle donne ad alto rischio di valutare i benefici dell'antidoto con i propri medici ...