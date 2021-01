Koch Media e Paramount: accordo stabilito per la distribuzione dei titoli in Italia (Di sabato 9 gennaio 2021) La società Koch Media ha fatto un accordo con il colosso Paramount per la distribuzione dei film di sua proprietà nel territorio Italiano per tutto il 2021 La notizia è di poche ore fa e riguarda l’accordo tra Koch Media e Paramount, secondo cui i titoli cinematografici e televisivi di Paramount saranno distribuiti proprio dalla Koch Media in 4k ultra HD, Blu-Ray e Blu-Ray DVD. L’accordo è valevole per tutto il 2021 ed inizia dal primo di gennaio. Il primo a commentare è stato Stefan Kapelari, il managing director di Koch Films. Ha infatti asserito con entusiasmo: Siamo molto felici di questo ... Leggi su tuttotek (Di sabato 9 gennaio 2021) La societàha fatto uncon il colossoper ladei film di sua proprietà nel territoriono per tutto il 2021 La notizia è di poche ore fa e riguarda l’tra, secondo cui icinematografici e televisivi disaranno distribuiti proprio dallain 4k ultra HD, Blu-Ray e Blu-Ray DVD. L’è valevole per tutto il 2021 ed inizia dal primo di gennaio. Il primo a commentare è stato Stefan Kapelari, il managing director diFilms. Ha infatti asserito con entusiasmo: Siamo molto felici di questo ...

