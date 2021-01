Kings of Leon, il 5 Marzo arriva il nuovo album “When You See Yourself” (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 5 Marzo esce l’ottavo album di inediti dei Kings of Leon, “When You See Yourself”. Da venerdì 15 Gennaio, è invece in radio il singolo The Bandit. Il nuovo atteso album della rock band è già disponibile in pre-order al seguente link: https://KingsOfLeon.lnk.to/WhenYouSeeYourselfIn. Kings of Leon, il nuovo album è già in pre-order L’ottavo album della band multi-platino e vincitrice di Grammy Awards, è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo The Bandit. Il brano, che rispecchia l’atmosfera sonora e visiva del disco, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 15 Gennaio. È ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 5esce l’ottavodi inediti deiof, “You See”. Da venerdì 15 Gennaio, è invece in radio il singolo The Bandit. Ilattesodella rock band è già disponibile in pre-order al seguente link: https://Of.lnk.to/YouSeeIn.of, ilè già in pre-order L’ottavodella band multi-platino e vincitrice di Grammy Awards, è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo The Bandit. Il brano, che rispecchia l’atmosfera sonora e visiva del disco, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 15 Gennaio. È ...

