Kate Middleton | William le ha organizzato una festa di compleanno davvero speciale

Leggi su amica

(Di sabato 9 gennaio 2021)oggi compie 39 anni. E celebra l’evento in un modo. Non solo perché si tratta dell’ultimoprima di entrare negli “anta” ma anche perché, per la prima volta nella sua vita, la Duchessa di Cambridge si ritrova a spegnere le candeline in solitudine. Certo, accanto a lei ci sono il maritoe i tre figli, George, Charlotte e Louis. La pandemia, però, ha costretto il Regno Unito a entrare in lockdown e gli incontri tra amici e parenti sono vietati, anche per i membri della Royal Family.