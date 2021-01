Kate Middleton compie 39 anni | tutti i segreti beauty della futura regina consorte

Leggi su iodonna

(Di sabato 9 gennaio 2021)39il 9 gennaio, icona di stile sempre impeccabile (a volte anche troppo, rumoreggiano i maligni), e di raffinata bellezza: non a caso è un Capricorno mitigato dall’ascendente in Bilancia, che agli occhi del mondo la rende affabile, pacata e piena di fascino. Chepotrà mai custodire nel suocase? Abbiamo curiosato nella sua routine quotidiana, molto più easy di quanto si potrebbe immaginare: cinque i suoi must have, tra scelte di stile e prodotti chiave, da conoscere.39. I...