Juventus U23: vicino il prestito di Abdoulaye Dabo (Di sabato 9 gennaio 2021) Paratici sta per chiudere l'affare con il Nantes B per prestito di Abdoulaye Dabo. Il giocatore poi sarà aggregato alla Juventus U23. Chi è Abdoulaye Dabo? Annata 2001, è un prodotto del settore giovanile del Nates, fiore all'occhiello della società sportiva francese. Dabo è un centrocampista dotato di grande fisico, mancino e con un discreto bagaglio tecnico ed è alto un metro e 81 centimetri. Abbina a queste doti anche un buon atletismo. Il giocatore di origini guineane in passato si era messo in mostra con ottime prestazioni, tanto da impressionare la stessa Juventus durante il Torneo di Montaigu del 2017. Il club bianconero era disposto anche a versare 7 milioni di euro pur di portarlo all'ombra della Mole.

