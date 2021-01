Juventus-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv (Di sabato 9 gennaio 2021) La Juventus alla prova del tre. Domani contro il Sassuolo , i bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva, filotto che in campionato ancora non è mai arrivato in questa stagione. Dopo i sette gol ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Laalla prova del tre. Domani contro il, i bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva, filotto che in campionato ancora non è mai arrivato in questa stagione. Dopo i sette gol ...

GoalItalia : Berardi dovrà osservare due o tre settimane di stop per un problema al flessore: salterà Juventus-Sassuolo ? - romeoagresti : #Morata salterà la sfida con il #Sassuolo: possibile spezzone in Coppa Italia, per poi essere pronto per l’Inter ????… - juventusfc : Testa a #JuveSassuolo ?????? ?? La gallery dell'allenamento di questa mattina ?? - infoitsport : Juventus-Sassuolo, probabili formazioni: quattro assenze pesanti per Pirlo - infoitsport : Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: out Berardi, ancora panchina per Maxime Lopez -