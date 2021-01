Juventus, nuovo affare alla Demiral: vicina la chiusura (Di sabato 9 gennaio 2021) Juventus – La sessione invernale di mercato è aperta. Paratici è pronto a rafforzare la rosa della Juventus e qualcosa inizia a muoversi. Su tutti due giovani. Il primo è Rovella, vicinissimo alla Juve anche se rimarrà in prestito al Genoa, con Portanova che farà il percorso inverso. Il secondo calciatore ormai vicinissimo alla Juventus invece, è un grande prospetto americano. Dopo McKennie, che si è rivelato il miglior centrocampista in rosa al momento, un nuovo ragazzo dagli Stati Uniti: Bryan Reynolds. Juventus, quasi fatta per Reynolds Terzino destro tecnico e molto veloce, dotato di un gran dribbling, Pirlo ha il suo nuovo “American Boy”. Infatti secondo quanto svelato da “Sky Sport” e riportato da “90min.com” nelle ultime ore, sembra ormai fatta ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 9 gennaio 2021)– La sessione invernale di mercato è aperta. Paratici è pronto a rafforzare la rosa dellae qualcosa inizia a muoversi. Su tutti due giovani. Il primo è Rovella, vicinissimoJuve anche se rimarrà in prestito al Genoa, con Portanova che farà il percorso inverso. Il secondo calciatore ormai vicinissimoinvece, è un grande prospetto americano. Dopo McKennie, che si è rivelato il miglior centrocampista in rosa al momento, unragazzo dagli Stati Uniti: Bryan Reynolds., quasi fatta per Reynolds Terzino destro tecnico e molto veloce, dotato di un gran dribbling, Pirlo ha il suo“American Boy”. Infatti secondo quanto svelato da “Sky Sport” e riportato da “90min.com” nelle ultime ore, sembra ormai fatta ...

