Judo | le dichiarazioni degli azzurri in vista del Masters Basile | “Non sono al 100%” | Giuffrida | “È il momento di raccogliere”

(Di sabato 9 gennaio 2021) Prosegue il conto alla rovescia indel WorldDoha 2021, primo grande evento della stagione olimpica per quanto riguarda il circuito maggiore delmondiale. La Lusail Sports Arena della capitale qatariota si appresta ad ospitare (a porte chiuse) dall’11 al 13 gennaio la bellezza di 400 atleti provenienti da 70 Nazioni, tra cui 10ka italiani capaci di guadagnarsi un invito (riservato ai migliori 36 al mondo di ogni categoria) tramite ranking. La manifestazione sarà valevole per la qualificazione olimpica a Tokyo, mettendo in palio un massimo di 1800 punti per tutti i vincitori. La selezione tricolore, arrivata in Qatar un paio di giorni fa, è composta da Odette, Maria Centracchio, Edwige Gwend, Alice Bellandi, Manuel Lombardo, Fabio, Giovanni ...