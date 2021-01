Jennifer Lopez mostra il suo lato B su Instagram, ecco la foto (Di sabato 9 gennaio 2021) Jennifer Lopez continua a sorprendere i suoi fan con foto sexy che mostrano il suo fisico perfetto, in particolare il suo lato B che su Instagram fa faville. Il sensazionale lato B di Jennifer Lopez è apparso ancora una volta sul suo profilo Instagram, in una foto che mostra la star in bikini sulla spiaggia, dove si sta concedendo un po' di relax dopo un anno impegnativo. A 51 anni Jennifer Lopez è ancora stupenda, con un fisico da paura sexy e tonico, ancora più bella di quando aveva 20 anni, come dimostra quest'ultima immagine che la cantante ha condiviso su Instagram. Nella foto, J.Lo sfoggia un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 gennaio 2021)continua a sorprendere i suoi fan consexy cheno il suo fisico perfetto, in particolare il suoB che sufa faville. Il sensazionaleB diè apparso ancora una volta sul suo profilo, in unachela star in bikini sulla spiaggia, dove si sta concedendo un po' di relax dopo un anno impegnativo. A 51 anniè ancora stupenda, con un fisico da paura sexy e tonico, ancora più bella di quando aveva 20 anni, come diquest'ultima immagine che la cantante ha condiviso su. Nella, J.Lo sfoggia un ...

VanityFairIt : Dopo aver vinto la categoria Ballo di «Amici» nel 2012, Giuseppe Giofrè vola in America dove diventa il ballerino d… - Luca_zone : RT @VanityFairIt: Dopo aver vinto la categoria Ballo di «Amici» nel 2012, Giuseppe Giofrè vola in America dove diventa il ballerino dei tou… - _rafaayres : comercial da cardi b>>>>>>>>>da jennifer lopez - EssereUmano12 : RT @_bhoo__: In che senso Francesco Monte ha lavorato con Jennifer Lopez ?! Ma sul serio?! #Verissimo - pineapplefav : RT @_bhoo__: In che senso Francesco Monte ha lavorato con Jennifer Lopez ?! Ma sul serio?! #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez si strucca in diretta per la sua linea di make-up (e dimostra trent'anni) Sky Tg24 Jennifer Lopez mostra il suo lato B su Instagram, ecco la foto

Jennifer Lopez continua a sorprendere i suoi fan con foto sexy che mostrano il suo fisico perfetto, in particolare il suo lato B che su Instagram fa faville. Il sensazionale lato B di Jennifer Lopez è ...

Tagli di capelli medi per il 2021: 3 look da copiare

Hai voglia di cambiare il tuo look con un nuovo taglio di capelli? Le medie lunghezze spopoleranno nel 2021: le nuove tendenze portano in primo piano ...

Jennifer Lopez continua a sorprendere i suoi fan con foto sexy che mostrano il suo fisico perfetto, in particolare il suo lato B che su Instagram fa faville. Il sensazionale lato B di Jennifer Lopez è ...Hai voglia di cambiare il tuo look con un nuovo taglio di capelli? Le medie lunghezze spopoleranno nel 2021: le nuove tendenze portano in primo piano ...