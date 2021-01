Jennifer Lopez in bikini mostra su Instagram un lato B da urlo (a 51 anni!) (Di sabato 9 gennaio 2021) Continuano gli scatti in versione balneare di Jennifer Lopez, che negli ultimi giorni ha movimentato il suo account Instagram mettendo in evidenza tutte le sue curve da urlo con una serie di post accattivanti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) Gli auspici per il 2021 Nei primi giorni del 2021, la diva ha mostrato ai suoi fan l’importanza di partire col piede giusto. Ha infatti pubblicato alcune fotografie mentre fa pesi e mentre fa yoga in spiaggia. Nonostante i 51 anni, il fisico della popstar del Bronx evidenzia uno stato di forma invidiabile, sia pure con qualche naturale e comunque perdonabile segno di cellulite. Alla popstar va il merito di aver ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 gennaio 2021) Continuano gli scatti in versione balneare di, che negli ultimi giorni ha movimentato il suo accountmettendo in evidenza tutte le sue curve dacon una serie di post accattivanti. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@jlo) Gli auspici per il 2021 Nei primi giorni del 2021, la diva hato ai suoi fan l’importanza di partire col piede giusto. Ha infatti pubblicato alcune fotografie mentre fa pesi e mentre fa yoga in spiaggia. Nonostante i 51 anni, il fisico della popstar del Bronx evidenzia uno stato di forma invidiabile, sia pure con qualche naturale e comunque perdonabile segno di cellulite. Alla popstar va il merito di aver ...

