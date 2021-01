JASMINE CARRISI/ "Papà e mamma sono dei genitori moderni" (Di sabato 9 gennaio 2021) JASMINE CARRISI ospite a Verissimo per raccontare la sua nuova vita, prossimo obiettivo la tv? Papà Al Bano permetterà tutto questo? Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021)ospite a Verissimo per raccontare la sua nuova vita, prossimo obiettivo la tv?Al Bano permetterà tutto questo?

FanFerrante : Francesco Monte, Jasmine Carrisi, Malgioglio: poco budget oggi a #Verissimo? #gfvip - PivaPaola : RT @michele__merlo: Migliaia di giovani artisti fanno fatica ad emergere, poi arriva Jasmine Carrisi che prima fa il giudice a The Voice su… - ciro_clienti : Qui ridiamo e scherziamo ma tra un paio di anni ci ritroveremo Francesco Monte e Jasmine Carrisi nei Big di Sanremo… - Ary1797 : RT @michele__merlo: Migliaia di giovani artisti fanno fatica ad emergere, poi arriva Jasmine Carrisi che prima fa il giudice a The Voice su… - michele__merlo : Migliaia di giovani artisti fanno fatica ad emergere, poi arriva Jasmine Carrisi che prima fa il giudice a The Voic… -