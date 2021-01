Jasmine Carrisi debutta nel nuovo mondo della musica: la nuova trap queen (Di sabato 9 gennaio 2021) Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso debutta nel panorama musicale con un nuovo genere. Sarà certamente contento il papà La più bella sorpresa in casa Al Bano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 9 gennaio 2021), figlia di Al Bano e Loredana Leccisonel panoramale con ungenere. Sarà certamente contento il papà La più bella sorpresa in casa Al Bano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

zazoomblog : Jasmine Carrisi la confessione che stupisce: “Soffrivo ma ora me ne frego” - #Jasmine #Carrisi #confessione… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Adesso? Me ne frego' #Jasmine Carrisi a #Verissimo tra confessioni di famiglia e carriera trap Poi si commuove - tempoweb : 'Adesso? Me ne frego' #Jasmine Carrisi a #Verissimo tra confessioni di famiglia e carriera trap Poi si commuove… - zazoomblog : A 12 anni per papà.... Jasmine Carrisi roba da predestinata: il segreto svelato alla Toffanin - #papà. #Jasmine… - Notiziedi_it : Jasmine Carrisi a Verissimo: da Al Bano alla musica trap sulle note di Ego | Video Mediaset -