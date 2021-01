Jasmine Carrisi a Verissimo, ha sofferto per i gossip su Al Bano e Loredana (Foto) (Di sabato 9 gennaio 2021) Tra gli ospiti di oggi di Verissimo c’è anche Jasmine Carrisi, reduce dall’esperienza in tv con papà Al Bano (Foto). The Voice Senior è stato un successo e adesso Jasmine sembra ancora più sicura di volere proseguire la sua strada nel mondo dello spettacolo. Conosce però da sempre il rovescio della medaglia e confida schietta il suo pensiero: “Quando ero più piccola soffrivo tanto questa esposizione mediatica di mamma e papà e il fatto che compagni e professori leggessero cose della mia famiglia, spesso anche fatti non veri, mi dava molto fastidio. Poi ho imparato a prendere il lato positivo perché entrando nel mondo della musica mi ha fatto comodo perché è stato un trampolino di lancio. Quindi da un lato mi fa comodo e dall’altro devo subire le conseguenze”. Sincera o ingenua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 gennaio 2021) Tra gli ospiti di oggi dic’è anche, reduce dall’esperienza in tv con papà Al). The Voice Senior è stato un successo e adessosembra ancora più sicura di volere proseguire la sua strada nel mondo dello spettacolo. Conosce però da sempre il rovescio della medaglia e confida schietta il suo pensiero: “Quando ero più piccola soffrivo tanto questa esposizione mediatica di mamma e papà e il fatto che compagni e professori leggessero cose della mia famiglia, spesso anche fatti non veri, mi dava molto fastidio. Poi ho imparato a prendere il lato positivo perché entrando nel mondo della musica mi ha fatto comodo perché è stato un trampolino di lancio. Quindi da un lato mi fa comodo e dall’altro devo subire le conseguenze”. Sincera o ingenua ...

