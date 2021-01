Italia zona arancione per il 9 e 10 gennaio: cosa si prevede. Le info utili (Di sabato 9 gennaio 2021) Sabato 9 e domenica 10 gennaio l'Italia sarà tutta in zona arancione. Così come ha deciso il Consiglio dei Ministri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Sabato 9 e domenica 10l'sarà tutta in. Così come ha deciso il Consiglio dei Ministri. L'articolo .

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - LegaSalvini : ??ZONA GIALLA ADDIO, PROSEGUONO CHIUSURE E LIMITAZIONI ANCHE DOPO IL 7 GENNAIO Il governo Conte vuole chiuderci in… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Covid, De Luca: “Campania avrà card di avvenuta vaccinazione. Ecco come sarà”. E invoca zona arancione per tutta Itali… - edorixi : #CORONAVIRUS: OGGI E DOMANI #LIGURIA ZONA ARANCIONE Sabato 9 e domenica 10 gennaio l'Italia e la Liguria tornano i… -