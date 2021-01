Italia zona arancione 9 e 10 gennaio: cosa si può fare? (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ultimo decreto legge ha stabilito la zona arancione in tutta Italia oggi e domani, 9 e il 10 gennaio, in attesa di nuove disposizioni lunedì. Ecco quali sono le regole da rispettare. Vietato lo spostamento fra Regioni Nel fine settimana del 9 e 10 gennaio sono vietati gli spostamenti fra regioni comprese le province autonome di Trento e Bolzano anche se ci si deve spostare per recarsi in una seconda abitazione, quest’ultima restrizione è valida fino al 15 gennaio. Unica eccezione gli spostamenti per motivi necessari, lavoro, salute, visite mediche. Mentre sono consentiti gli spostamenti fra piccoli comuni non superiori ai 5mila abitanti e una distanza non superiore ai 30 chilometri, ad esclusione dei capoluoghi di provincia. Su tutto il territorio nazionale è vietato ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ultimo decreto legge ha stabilito lain tuttaoggi e domani, 9 e il 10, in attesa di nuove disposizioni lunedì. Ecco quali sono le regole da rispettare. Vietato lo spostamento fra Regioni Nel fine settimana del 9 e 10sono vietati gli spostamenti fra regioni comprese le province autonome di Trento e Bolzano anche se ci si deve spostare per recarsi in una seconda abitazione, quest’ultima restrizione è valida fino al 15. Unica eccezione gli spostamenti per motivi necessari, lavoro, salute, visite mediche. Mentre sono consentiti gli spostamenti fra piccoli comuni non superiori ai 5mila abitanti e una distanza non superiore ai 30 chilometri, ad esclusione dei capoluoghi di provincia. Su tutto il territorio nazionale è vietato ...

